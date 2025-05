Darmowe gry na Steam zaraz będą płatne. Ostatnia szansa na zdobycie dwóch tytułów

Phantom Racing, darmowa gra wyścigowa MMO dostępna na Steamie od maja 2022 roku, wkrótce przejdzie na model premium. Twórcy ogłosili, że w celu ograniczenia oszustw oraz pokrycia kosztów utrzymania serwerów, gra będzie kosztować 19,99 USD. I to chyba właśnie gwóźdź do jej trumny, bo nagły wzrost z 0 dolarów do praktycznie 20 wydaje się wręcz szalony. Na szczęście obecni gracze, którzy już dodali grę do swojej biblioteki, zachowają do niej dostęp bez dodatkowych opłat.

Sprawdź także: Epic Games Store z miłą niespodzianką. Jeszcze jedna gra za darmo

Gry za darmo stają się płatne

Phantom Racing oferuje rozgrywkę w stylu Formuły 1, umożliwiając tworzenie własnego kierowcy, zakładanie zespołów i rywalizację w turniejach oraz próbach czasowych. Gra posiada funkcje społecznościowe, takie jak czat, emotki i możliwość interakcji z innymi graczami. Dostępne są również opcje personalizacji postaci, w tym wybór głowy, ciała, spodni, butów i rękawic.

Jest też drugi tytuł, który czeka taki sam los. Fearless Rider również będzie niedługo płatny, choć tutaj twórcy dość ogólnie opisują, że w ten sposób chcą przedłużyć żywot gry, pozwoli im to na jej rozbudowywanie i wydawanie nowej zawartości. Podobnie jak Phantom Racing, jest to tytuł wyścigowy, ale w tym wypadku znacznie bardziej zręcznościowy, wręcz arcade’owy. Do tego pojazdy mają zamontowaną broń, więc to zawsze jakieś urozmaicenie.

Źródło: Steam