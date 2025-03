Duża premiera gry za darmo rozgrzeje początek kwietnia. Ta gra może okazać się hitem

Wargaming, twórcy szalenie popularnego World of Tanks i kilku innych podobnych pomysłów, powracają. Zajmowali się już czołgami, samolotami czy statkami, więc co im pozostało? No… mechy, naturalnie! Doświadczone studio w połączeniu z kolejnym, śmiałym pomysłem sugeruje, że mówimy o jednej z największych premier free-to-play tego kwartału.

Zobacz też: Trzeba było płacić, a teraz zgarniecie je za darmo. Dwie warte uwagi gry na Was czekają

Steel Hunters debiutuje niedługo jako gra za darmo

Osadzona w futurystycznym świecie po apokalipsie produkcja opiera się przede wszystkim na rozgrywce PvPvE. Do boju staniemy więc nie tylko z innymi graczami, ale również z postaciami sterowanymi przez sztuczną inteligencję. Jaki jest cel? No cóż – wraz z kumplem (tak, może być nieznajomy) tworzymy dwuosobowe drużyny, których łącznie na mapie będzie pięć. Wszystkie będą zajmować się polowaniem na znajdujące się na sporych terenach cele, choć polując, samemu stajemy się zwierzyną. Oznacza to, że gracze mogą atakować siebie nawzajem, co dodaje każdemu starciu nieprzewidywalności. Przynajmniej w teorii.

Nowa gra za darmo ma więc korzystać z pomysłów rodem z battle royale i gier ekstrakcyjnych, choć skupiając się raczej na samych starciach. Te mają być powszechne i, co ciekawe, taktyczne. Mimo że będziemy sterować wielkim robotem, kluczowe ma być podejście i obranie odpowiedniej strategii. Kluczowym czynnikiem decydującym o zwycięstwie może okazać się odpowiednia współpraca z towarzyszem.

Nie można zapomnieć o mnóstwie możliwości rozwoju swojego mecha, wybierania jego wyglądu i wyposażenia, a dostajemy totalną grę-usługę. Na szczęście dostępną na darmo, ale jeszcze nie teraz. Premiera Steel Hunters w wersji early access przewidziano na 2 kwietnia 2025 roku. Czyli zasadniczo już za chwilę!

Źródło: Steam