Gra za darmo o upiornej nocy w sklepie monopolowym. Nowy horror na Steam

Na Steam zadebiutowała gra za darmo, która zabiera nas do opuszczonej indiańskiej wioski. W noc Czerwonego Księżyca musimy stawić czoła mrocznym tajemnicom i przetrwać do świtu.

12 kwietnia 2025 roku na Steamie zadebiutowała gra za darmo „Brews & Blood: Origin”, czyli darmowa przygodówka z elementami horroru psychologicznego.

Nowa gra za darmo na Steam dla fanów horrorów

Produkcja studia 12Minus zabiera graczy do odległej indiańskiej wioski, gdzie w noc Czerwonego Księżyca trzeba stawić czoła mrocznym tajemnicom i przetrwać do świtu. „To nie jest typowy symulator chodzenia – to podróż przez coś głębszego i bardziej niepokojącego”, pisze jeden z użytkowników na forum Steam.

Gracz wciela się w bohatera, który podczas Nocy Czerwonego Księżyca na jeden wieczór przejmuje sklep z alkoholem swojego wuja. Początkowo rutynowa zmiana przeradza się w noc pełną terroru, gdzie przetrwanie do świtu staje się prawdziwym wyzwaniem. Gra łączy elementy przygodowe, eksploracyjne oraz horror, oferując unikalne doświadczenie w klimatycznej scenerii.

Jest to również swego rodzaju symulator, a przynajmniej początkowo. Zanim zrobi się strasznie i dziwnie, zarządzamy sklepem z alkoholem, obsługujemy klientów i wykonujemy małe zadania — aż do momentu, gdy groza przejmie kontrolę.

Na chwilę obecną gra posiada 5 recenzji użytkowników na Steam. Gracze zwracają uwagę na unikalną atmosferę oraz wciągającą fabułę osadzoną w nietypowej scenerii. Jednak ze względu na niewielką liczbę recenzji, trudno jest obecnie ocenić ogólną reakcję społeczności na ten tytuł.

Brews & Blood: Origin – pobierz grę za darmo na Steam

Jeśli szukasz podobnych bezpłatnych tytułów, warto zajrzeć do naszej sekcji „gry za darmo„. Wśród polecanych produkcji znajdziesz m.in. „Lunacid: Tears of the Moon”, który łączy eksplorację z mroczną, lochową atmosferą rodem z klasyków FromSoftware. Wszystkie te gry są dostępne bez opłat.

Źródło: Steam