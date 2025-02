5 wartych uwagi gier za darmo na Steam. Same nowości

Kolejne gry za darmo zadebiutowały na platformie Steam, przez co gracze mogą skorzystać z nich zupełnie bezpłatnie. Na które tytuły warto zwrócić uwagę?

Steam niedawno otrzymał kilka naprawdę ciekawych tytułów free-to-play. To oczywiste, że nie można wymagać od nich jakości AAA, lecz nie powinno to nikogo zniechęcać – współcześnie wiele indyków oferuje znacznie lepsze doświadczenie nawet niż największy hiciory z wysokiej półki. I do tego są za darmo!

Nowe gry za darmo na Steam, na które warto zwrócić uwagę:

Osobiście muszę przyznać, że niezwykle ciekawie wygląda Hidden Nemesis, czyli tytuł, którego mała skala usprawiedliwiona jest fabularnie, a do tego idealnie zgrywa się z rozgrywką. Wcielamy się bowiem w przykutego do krzesła przy biurku człowieka prześladowanego przez demona. Za pomocą aplikacji w komputerze, kamer monitoringu i tym podobnych możemy podjąć próbę uratowania się przed zagrożeniem. Dla fanów horrorów – jak znalazł!

Równie nieźle wygląda astragali, ciekawy roguelike oparty na fizyce. W pewien sposób kojarzyć się może z Balatro, ale tutaj głównym orężem gracza jest… kość do rzucania. Zwolennicy zmagań PvP mogą za to pochylić się ku Nock & Load, „łuczniczej” grze rywalizacyjnej, w której pokażemy, kto jest najlepszym łucznikiem.

Jest też Escape Depths of Immanis, roguelike akcji połączony z tower defense. Rozgrywka polega na przeczesywaniu korytarzy w mrocznej jaskini, zbieraniu ekwipunku i walce z wrogami – wszystko w celu wydostania się na powierzchnię. Finalnie dostaliśmy również zaskakująco dobrze wyglądające Jumping Henry. To dość casualowa gra zręcznościowa, w której skaczemy i zbieramy monety.

