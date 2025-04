Gra za darmo. Retro RPG z mrocznym klimatem na Steam

Jako że gier za darmo chyba raczej nie może być za dużo, przychodzimy do Was z kolejną! Tym razem jest to propozycja skierowana przede wszystkim do fanów nieco mroczniejszych klimatów, a w szczególności w połączeniu z gatunkiem RPG. Zapraszamy niżej po więcej szczegółów!

Nowa gra za darmo na Steam to retro RPG w mrocznych klimatach

Niedawno do katalogu darmowych gier na Steam dołączyło Lunacid: Tears of the Moon. To inspirowane serią King’s Field RPG, które sami deweloperzy określają jako first-person dungeon crawler. Za stworzenie tytułu odpowiada studio KIRA LLC. W Lunacid: Tears of the Moon przenosimy się do mrocznych podziemi, gdzie walczymy z przerażającymi kreaturami, próbując stać się bohaterem.

Produkcja ma oferować nieliniową eksplorację, zaś wspomniane lochy mają być pełne ukrytych ścieżek i sekretów. System walki oparto z kolei głównie na ciosach mieczem oraz używaniu magii i uników. Temu wszystkiemu towarzyszy oczywiście mroczna atmosfera.

Lunacid: Tears of the Moon dodatkowo ma bardzo niskie wymagania sprzętowe. Dzięki temu powinno działać bez zarzutów nawet na starszych komputerach. Jeśli chodzi o recenzje, gracze, którzy zdecydowali się dotychczas wystawić grze opinię, chwalą ją zarówno za klimat, jak i hołd złożony klasykom gatunku.

Źródło: Steam