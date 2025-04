Nowy zombie survival za darmo na Steam, lecz jest jedno „ale”

Są takie gry jak Once Human, które dla wielu wycieńczonych robieniem tego samego fanów survivali przyniosły oczekiwaną świeżość. I chwała im za to, bo robią to jeszcze za darmo! Są też gry jak Darkest Days – w teorii ambitne podejścia do gatunku, lecz w praktyce… zdecydowanie nie dorównujące temu, o czym marzą gracze. Nie jest to w żadnym razie zła gra, ale mówimy niestety o prostej konwersji popularnego survivalu z urządzeń mobilnych. Teraz trafił na Steam i możecie w niego grać. Dobra wiadomość jest taka, że za darmo!

Mamy do czynienia z kolejnym reprezentantem segmentu darmowych gier survivalowych, tym razem rzucających nas w sam środek świata po zombie apokalipsie. Truposze przemierzają ulice, a nam pozostaje próbować przetrwać, walczyć z nieumarłymi, eksplorować i zdobywać wyposażenie. Są tu także proste systemy RPG i otwarty świat, więc teoretycznie mamy sporo do roboty.

Darkest Days to strzelanina RPG osadzona w postapokaliptycznym świecie zniszczonym przez nagłą epidemię zombie. Eksploruj mroczny, ale wciągający otwarty świat, zbuduj sanktuarium z innymi ocalałymi, stań się silniejszy i walcz o przetrwanie. – kuszą twórcy w opisie

W momencie pisania tego artykułu większość ocen graczy jest niestety negatywna. Czemu? Posiada wszystkie negatywne przywary tytułów mobilnych, a na ich czele – sklep z mikropłatnościami. Te rzekomo są inwazyjne, a gra po godzinie zabawy staje się pozycją pay-to-win. Oczywiście nie jest to nic, czego nie dałoby się zmienić, jeśli twórcom zależy na graczach, ale skoro to port gry mobilnej, nie liczyłbym na cuda. Żeby nie było – są też pozytywne głosy, chwalące niektóre mechaniki i ogólne projekt świata.

Źródło: Steam