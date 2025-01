Horror w klimacie SCP od twórców Wiedźmina i BioShock do sprawdzenia za darmo na Steam

Tytuł znany roboczo jako Hornet ewoluował do Phantom Line. Jest to na wskroś przesiąknięta polskością gra wideo (jak zagracie, to będziecie wiedzieć, o co chodzi), która przemówi przede wszystkim do fanów militariów, klimatycznych horrorów i wizji rodem z Backrooms.

Phantom Line to przetestowania za darmo

Antistatic Studio przyświeca prosta, ale niezwykle ambitna dewiza: „Legendy miejsce. Przestrzeń liminalna. Horror militarny”. I szczerze? To samo w sobie już wystarczy, aby przekonać sporą liczbę graczy, którzy spragnieni są nowych gier w stylu SCP. Dość powiedzieć, że Phantom Line ma też naprawdę zachwycającą oprawę – nawet w tak wczesnej wersji. Dodam jedynie, że sama gra jest faktycznie bardzo „wczesna”, więc nie oczekujcie też, że wszystko będzie działać, jak należy.

Z dumą prezentujemy to, nad czym pracowaliśmy od ostatniego playtestu i mamy nadzieję, że jesteście tak samo podekscytowani jak my! Gra wciąż znajduje się w fazie pre-alpha, ponieważ pracujemy nad zamknięciem podstawowej pętli rozgrywki. Zespół i ja chcemy podziękować wszystkim za zapał, wsparcie i opinie, które pomogły ukształtować nowy playtest! – informują twórcy na Steam

Aby zyskać możliwość przetestowania projektu, nie należy jednak udawać się na Steam, a przynajmniej nie w pierwszej kolejności. Musicie dołączyć do oficjalnego kanału Discord deweloperów i tam, w specjalnym wątku, poprosić o klucz. Gdy tylko go dostaniecie, wystarczy podać go na Steam, pobrać pliki i cieszyć się rozgrywką. Powtarzam tylko – to bardzo wczesna wersja, ale i tak całkiem nieźle pokazuje, do czego dążą twórcy.

A czego można się spodziewać? Przede wszystkim osadzonego w otwartym, niezwykle „swojskim” postapokaliptycznym świecie FPS-a. Docelowo ma to być tytuł stawiający na rozgrywkę w kooperacji, ale samotnie da się grać bez problemu. Zadaniem graczy jest ogarnianie nagłych nadnaturalnych zdarzeń występujących na mapie. Jest tu spora nutka survivalu, horroru i, przede wszystkim, strzelanki właśnie.

Źródło: Steam