Kultowe Oblivion na Unreal Engine 5 już dostępne do sprawdzenia za darmo

Cała mapa z The Elder Scrolls IV: Oblivion przeportowana na silnik Unreal Engine 5? Tak, jednemu z fanów się to udało, a teraz podzielił się swoim dokonanie w internecie. Gra za darmo do sprawdzenia.

Świetny efekt, jak na zasadniczo mało, bo jedynie dwa miesiące pracy. Niejaki Greg Coulthard postanowił przenieść całą mapę z The Elder Scrolls IV: Oblivion na silnik Unreal Engine 5 w wersji 5.3. Efekt z jednej strony jest imponujący, a z drugiej może jednak zawieść tych, którzy liczyli na całkowity, grywalny remaster albo remake. Nie jest to bowiem pełna wersja gry, a tylko mapa. I to także w nieskończonej wersji. Niemniej dobra wiadomość jest taka, że całość można pobrać za darmo.

Darmowe Oblivion przeniesione na UE5

Fani uniwersum The Elder Scrolls z pewnością czekają na pełnoprawną, szóstą już odsłonę kultowego cyklu RPG-ów Bethesdy. Studio faktycznie mogłoby przychylić się do wykorzystania nowszych rozwiązań, czego idealnym dowodem jest właśnie efekt starań fana – pokazał, że się przecież da. I choć skorzystał z rozwiązań UE5, w tym technologii Nanite, choć musiał przenieść wiele assetów i tekstur z oryginalnego wydania gry. Finalnie nie liczcie więc na rewolucję, choć zdecydowanie źle nie jest. Przemodelowano całkowicie tekstury niektórych elementów otoczenia, roślinność czy skybox.

Na szczególną uwagę zasługuje jednak plugin C++, który powstał przy okazji prac. Umożliwia on, zdaniem autora, dostosowanie narzędzi także do Fallouta 4, Skyrima czy nawet Starfield. Słowem: może wspierać każdą grę powstałą na Creation Engine. Stwarza to potencjalne możliwości osiągnięcia podobnych efektów opartych na Unreal Engine 5 także w tych produkcjach.

Wydajność to akurat nieco inna sprawa. Całość nie została dostosowana do tego, aby oferować jak najlepsze działanie. Zdaniem twórcy, aby liczyć na 60 klatek na sekundę, potrzeba co najmniej procesora Intel Core i5-12400, 16 GB RAM oraz RTX 3060. Jeśli nie chcecie pobierać plików, zawsze możecie obejrzeć poniższe wideo.

Źródło: DSOGaming