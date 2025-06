Macie mało czasu, ale tę perełkę zgarniecie na Steam za darmo. Lepiej się pospieszyć

Gra za darmo na Steam! NEXT JUMP do zgarnięcia przez ograniczony czas . Gra normalnie kosztuje 17,99 zł, ale teraz weźmiesz ją za okrągłe zero złotych .

Masz ochotę na coś nietypowego, ale szybkiego do ogrania między porannymi kawami? NEXT JUMP: Shmup Tactics to mikstura jak z laboratorium szalonego taktyka: trochę bullet hella, trochę Final Fantasy Tactics, a do tego eliksiry kradzione przez smoki. I wszystko to dostępne teraz za darmo.

Gra za darmo dla fanów gatunku (i nie tylko)

NEXT JUMP to shmup, ale nie taki jak wszystkie. Tutaj nie pędzisz na złamanie karku przez fale pocisków. Zamiast tego planujesz, kombinujesz i robisz uniki w turach. Gra przerabia dynamiczne strzelanki kosmiczne na plansze taktyczne i daje Ci chwilę na oddech… zanim zrobi się gorąco.

Rozgrywka toczy się w sektorach, czyli miniaturowych planszach bitewnych, które są proceduralnie generowane. Każdy „skok” to nowa walka, a do wyboru masz 7 różnych statków inspirowanych klasycznymi archetypami, od Młota po Sztylet. Możesz je też modyfikować i ulepszać, by dostosować styl gry pod siebie.

Brzmi jak dobra zabawa na przerwę? Tym bardziej warto skorzystać, bo NEXT JUMP: Shmup Tactics kosztuje zwykle 17,99 zł, a do 1 lipca 2025 do godziny 19:00 jest dostępna zupełnie za darmo. Wystarczy kliknąć „Dodaj do konta” na Steamie i gra zostaje z Tobą na zawsze.

Nie zapominaj też o trwającej wyprzedaż na platformie oraz aż 9. prezentach dla graczy czekających na zdobycie.

Źródło: Steam