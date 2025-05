Zgarnij tę grę na Unreal Engine za darmo. Kryminał w klimacie horroru

W Moth wcielasz się w brytyjską panią detektyw, która bada tajemnicze morderstwo w podziemnym parkingu. Gra rozpoczyna się spokojnie, jednak z każdą chwilą uczucie niepokoju rośnie.

Klimatyczna eksploracja i łamigłówki – gra za darmo

Moth to przede wszystkim spacerowy symulator z elementami horroru psychologicznego. Przemierzając ciemne korytarze, musisz szukać wskazówek naprowadzających na właściwy trop. Każda znaleziona poszlaka przybliża do rozwiązania zagadki, lecz jednocześnie podkreśla, że nic nie jest tym, czym się wydaje.

Mechanika opiera się na eksploracji i prostych zagadkach. Bez możliwości zapisu – rozgrywka trwa około godziny, co powinno sprawić, że napięcie nie opada ani na moment. W trakcie śledztwa używasz tylko klawiatury i myszy, a twoim światłem jest latarka, której bateria potrafi paść w najmniej spodziewanym momencie. W efekcie trzeba rozważnie decydować, kiedy ją włączyć.

Moth wyróżnia się nietypową, trochę “zniekształconą” oprawą – od tekstur otoczenia po dźwiękowe tło. Dzięki Unreal Engine świat gry wygląda surowo, lecz szczegółowo. Jednocześnie minimalistyczna fabuła skłania do refleksji nad motywami sprawcy i rolą detektywa.

Obecnie Moth jest dostępne za całkowite zero dolarów zamiast standardowych 2,99 USD. Aby skorzystać z promocji, wystarczy kliknąć “Pobierz lub przypisz do konta” na stronie itch.io i dodać grę do swojej biblioteki. Po przypisaniu na zawsze zostanie w twoim zestawie, nawet gdy twórca przywróci cenę. Jeśli szukasz krótkiej, ale intensywnej przygody w klimacie horroru, nie przegap tej okazji.

Źródło: Itch.io