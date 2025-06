Gra o wartości prawie 40 zł do zdobycia za darmo. Wystarczy kilka kliknięć

Gra za darmo do zgarnięcia przez limitowany czas na itch.io. The Empress: Awakening to dynamiczny hack’n’slash w autorskim uniwersum.

Nie ma to jak darmowy wypad do mistycznego świata dawnych bogów, gdzie można tłuc wiedźmy i zbierać artefakty. Tym razem padło na ciekawy tytuł – The Empress Awakening, który do tej pory kosztował 10 dolarów, teraz można pobrać za darmo na itch.io. Jeśli lubicie akcję, starożytne klimaty i dynamiczne walki, to warto dać mu szansę.

Gra za darmo, czyli hack’n’slash z duszą… Ba’ala

The Empress: Awakening to gra akcji z widokiem z trzeciej osoby, której fundamentem jest mitologia inspirowana nieodkrytymi cywilizacjami Bliskiego Wschodu. Fabuła wrzuca nas w sam środek kosmicznego konfliktu: boskie byty zwane Ba’alami stworzyły świat i wyznaczyły ludzkiego opiekuna. Niestety, wszystko rozpieprza pewna ambitna czarownica, która zabija strażnika i zasiada na tronie. Gracz wciela się w wybrańca boga piasków, Hadada, by wszystko naprawić. Czyli: bić, biec, zbierać i ratować.

Gameplay to klasyczny, ale solidnie zrealizowany hack’n’slash z elementami przygodowymi. Do dyspozycji dostajemy aż 64 kombinacje ciosów, 16 umiejętności, 4 bronie i 2 tryby transformacji, które można aktywować w czasie walki. System walki jest szybki, zróżnicowany i zaskakująco głęboki jak na darmowy tytuł. Walczymy z różnorodnymi przeciwnikami, rozwiązujemy zagadki środowiskowe i odwiedzamy 5 poziomów obejmujących aż 9 lokacji pełnych sekretów i ukrytych przedmiotów.

To pełnoprawna produkcja niezależna, w której widać pasję twórców do tematu i mechaniki. Jeśli szukacie darmowej gry, która nie wygląda jak projekt na zaliczenie, tylko faktycznie oferuje coś świeżego, to The Empress: Awakening może was zaskoczyć. Można ją pobrać już teraz za darmo, ale lepiej się pośpieszyć! Nie wiadomo przecież, jak długo oferta potrwa.

Źródło: Itch.io