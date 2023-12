Gra za darmo dla każdego. Klucz Steam na walkę z hordami zombie

Posiadacze komputerów PC mogą odebrać nową darmoszkę ze sklepu Fanatical. Jeszcze przez 6 dni możemy tam dostać Ultimate Zombie Defense. Oferta jest ważna do 25 grudnia 2023 roku, zatem mamy trochę czasu. I muszę Wam powiedzieć, że na prawdę warto, ponieważ jest to kolejna porządna „gra za darmo„. Patrząc na kartę produktu na Steam, tytuł posiada bardzo pozytywne oceny.

Gra za darmo – tutaj odbierzesz klucz Steam na tytuł z zombiakami

Jak wspomniałem, jedynym warunkiem do odebrania gry jest subskrypcja newsletera sklepu. Chętni na prezencik niech uderzają pod poniższy link:

Ultimate Zombie Defense PC (Steam) – za darmo

Jeśli jeszcze nie słyszeliście o Ultimate Zombie Defense, jest to tytuł do zabawy solo lub kooperacyjnie online do 4 osób maksymalnie. Musimy tutaj nie tylko zmierzyć się z zainfekowanymi hordami zombie, lecz również budować swoją bazę. Tutaj otrzymamy sporo możliwości, jeśli chodzi o umocnienia. Jest siatka ogrodzeniowa, worki z piaskiem, drut kolczasty, betonowe bariery, wieżyczki, miny, światła przeciwmgielne i inny sprzęt wojskowy. W broniach również na bogato, od klasycznych strzelb z pompką do miotaczy ognia, granatników, mini-pistoletów i innych wynalazków.

Stając do walki, wybierzemy jedną z ośmiu postaci. Naprzeciw staną hordy, wśród których można rozróżnić dwanaście rodzajów potworów. A tak wygląda rozgrywka: