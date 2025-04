Kolejny zaskakujący zabieg deweloperów. Prolog tej gry na Steam to tak naprawdę jej pełna wersja

To uczucie, kiedy chcesz wydać demo gry, ale Ci się nie chce, więc wydajesz w zasadzie to samo, ale z dopiskiem „Prolog”. Tak, gra za darmo dostępna jest na Steam.

Keyboard Warrior: Dreamstate to, zdaniem twórców, „szaleństwo ucieczki przed hordą. Przedzieraj się przez wygłodniałą geometrię i strzelaj z broni podstawowej i dodatkowej. Zadawaj obrażenia, aby naładować swój specjalny licznik i siać spustoszenie. Wiele różnych postaci do wyboru”. Opis jest, no bądźmy szczerze – taki sobie. Więc czymże ten tytuł wyróżnia się od innych?

Keyboard Warrior: Dreamstate to gra za darmo. Pełna, a miał być prolog

Jak zauważyli sprytni gracze na Reddicie, gra posiada prolog dostępny całkowicie za darmo. Współcześnie mianem „Prologów” zazwyczaj określa się po prostu wersje demo lub nieco większe wersje demo, choć w teorii powinna to być po prostu inna gra o dużo mniejszej skali w formie wstępu do tej pełnej wersji. Z Keyboard Warrior: Dreamstate Prologue jest zupełnie inaczej. Bo niemalże w niczym nie różni się od pełnej wersji. To dosłownie pełna wersja.

Pod względem mechanik, atrakcji, tego, co można zdobyć i jak można grać, nie ma żadnych różnic. Te pojawiają się dopiero w kwestii wsparcia Steam, bo prolog w przeciwieństwie do pełnej wersji nie posiada osiągnięć. Jeśli jednak Wam na nich nie zależy, warto w ten sposób odebrać ten tytuł. Wszak nie trzeba nic płacić. Przypomina to nieco sytuację z bardzo wieloma demami na Steam, które dają dostęp do tak naprawdę pełnych wersji.

Źródło: Steam