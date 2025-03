Przeraź się na śmierć i to za darmo. Twórca rozdaje nową wersję swojego horroru

Na platformie itch.io czeka na Was świeża gra za darmo. To nowa wersja, po sporej aktualizacji, horroru Scared to Death. Jeśli nie boicie, zapraszam!

Taki sposób, aby uczcić sporą aktualizację, to lubimy. Aktualnie na platformie itch.io możecie zgarnąć bardzo ciekawy horror niezależny, który, zgodnie z tytułem, obiecuje przerazić nas na śmierć.

Gra za darmo na itch.io

Scared to Death jest niezależnym, stworzonym przez niedoświadczonego dewelopera horrorem, mającym jednak spory potencjał. Przede wszystkim viralowy, ale nawet jeśli nie jesteście streamerami, ta gra powinna Was zachęcić. Wystarczy tylko lubić horrory i odebrać ją na itch.io.

Gra za darmo dostępna jest wprost od dewelopera, który rozdając ją bez opłat postanowił uczcić premierę nowej, dość sporej aktualizacji. Wersja 1.0.9 przedstawia głównie kluczowe poprawki graficzne i techniczne. Teraz tytuł w końcu działa w większych rozdzielczościach, a nie tylko w bardzo małej przedziałce 1280 x 720. Dodano sporo opcji, jak choćby wygładzanie krawędzi, V-SYNC i zastosowano poprawione cienie, oświetlenie i kilka ogólnych poprawek graficznych. Do tego więcej efektów wizualnych i dźwiękowych oraz mniej bugów.

Scared to Death to dość prosty tytuł, w którym faktycznie chodzi o to, aby… nie umrzeć ze strachu. Nie jest to niestety łatwe zadanie, bo trafimy do nawiedzonej rezydencji z mroczną obecnością nie tylko wewnątrz, ale i na zewnątrz. Sama rozgrywka skupia się na eksploracji i unikaniu zagrożenia.

Źródło: itch.io