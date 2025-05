Horror Fan House za darmo. Krótka przygoda z dreszczykiem

Horror Fan House dostępne jako gra za darmo na itch.io! Klimatyczny horror w stylu retro do pobrania bez opłat do końca maja.

Jeśli masz ochotę na krótką, ale intensywną dawkę grozy, warto zwrócić uwagę na Horror Fan House – niezależną grę przygodową od studia Pizza & Games. Tytuł, który normalnie kosztuje symbolicznego dolara, do 31 maja można pobrać za darmo na platformie itch.io.

Mroczny dom pełen tajemnic

Horror Fan House to krótka przygodówka stworzona w silniku Unity. Gracz trafia do ponurego domu, gdzie jego zadaniem jest włączenie wszystkich świateł. Choć brzmi to prosto, gra zaskakuje atmosferą i nieoczekiwanymi momentami. Twórcy celowo pozostawili zakończenie otwarte, co wywołało mieszane reakcje wśród graczy, ale może akurat Wam się spodoba. W każdym razie nic nie tracicie, bo przecież całość kosztuje całe 0 złotych.

Opinie użytkowników na itch.io są pozytywne. Gracze chwalą klimat i elementy zaskoczenia. Niektórzy jednak wskazują na brak jasnego zakończenia i pewne niedociągnięcia techniczne. Mimo to, dla fanów gatunku, Horror Fan House może być ciekawym doświadczeniem.

Gra dostępna jest na platformie Windows i waży około 99 MB. Do końca maja można ją pobrać za darmo z itch.io.