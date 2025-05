Epickie RPG w otwartym świecie Gry o Tron. Całkowicie darmowa premiera na Steam

Nowa gra za darmo pojawiła się na Steam i od razu zmiotła konkurencję. To RPG w otwartym świecie i w znanej marce. Zapraszamy do Game of Thrones: Kingsroad!

Game of Thrones: Kingsroad to bezpłatna gra akcji z elementami RPG osadzona w uniwersum George’a R.R. Martina. Od dziś możecie ją pobrać na Steam i rozpocząć przygodę w znanych krainach. W Kingsroad stajecie na czele rodu i wyruszacie z Winterfell na niebezpieczne szlaki Westeros.

Gracze rozpoczynają przygodę jako nieślubne dziecko niewielkiego rodu Tyre ze Północy. Po tragicznej śmierci braci i groźbie zimy wyruszacie na wyprawę, by przywrócić rodzinnej marce dawny splendor. Po drodze wplątani zostaniecie w intrygi wielkich domów, a także wesprzecie Straż Nocną w przygotowaniach do ostatecznego starcia z Białymi Wędrowcami.

Gra za darmo dla fanów Gry o Tron

Kingsroad oferuje rozległy, otwarty świat – od zgiełku królewskiego miasta, przez zabagnione prowincje, aż po lodowate mury Czarnej Twierdzy. Każda lokacja emanuje klimatem znanym z kultowego serialu i książek, z realistycznymi pejzażami i zatłoczonymi targami.

System walki opiera się na manualnych kontrolach: uniki, parowania i łańcuchy ciosów wymagają taktyki i szybkich reakcji. Do dyspozycji są trzy klasy – Rycerz, Najemnik i Zabójca – każda z własnym drzewkiem umiejętności. W kooperacji z innymi lordami możecie też stawać przeciw potężnym bestiom z legend, zdobywając cenne surowce na ekwipunek. Do tego nie można zapomnieć o wsparciu trybu kooperacji. Nie jest to żadne MMO, ale dzięki funkcjom online możecie przejść całą fabułę ze znajomymi. A to zawsze w cenie.

Game of Thrones: Kingsroad zadebiutowało jako darmowy tytuł na Steam, ale odbiór społeczności okazał się podzielony. Obecnie około 67% wszystkich opinii jest pozytywnych, co stawia grę w kategorii “Mieszane”. Także wielu użytkowników chwali rozległy, wiernie odwzorowany świat Westeros oraz satysfakcjonujący system walki, w którym unik, parowanie i ciosy łańcuchowe naprawdę robią wrażenie. Z drugiej strony dochodzi sporo krytyki wobec agresywnego modelu free-to-play: gracze skarżą się na czasowe ograniczenia energii i paywalle w kluczowych mechanikach, które wymuszają grind lub mikropłatności, oraz na problemy techniczne, takie jak błędy interfejsu i uciążliwe działanie kooperacji.

Źródło: Steam