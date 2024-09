Niewiele czasu, aby odebrać świetną grę za darmo na GOG-u

GOG niedawno rozdawał już jeden prezent, ale teraz przygotujcie się na drugi! Następna gra za darmo dostępna jest w serwisie, choć trzeba się nieco pospieszyć. Nie martwcie się – starczy dla wszystkich!

Gra za darmo, czyli prezent od GOG

“Bardzo pozytywne” oceny graczy w serwisie Steam, a do tego dość wysokie oceny krytyków – Once Upon a Jester to warta uwagi przygodówka. Mimo wszystko sam fakt, że należy właśnie do tego gatunku, może zniechęcić wielu graczy. Nie ma sensu się tym przejmować, bo tak naprawdę mamy do czynienia z wyjątkową przygodą utrzymaną w specyficznym, charakterystycznym klimacie.

Podróżuj po królestwie jako Jester i jego najlepszy przyjaciel Sok, aby improwizować przedstawienia teatralne i występować na wielu scenach. Śpiewaj, żartuj i imponuj publiczności, aby stać się gwiazdami słynnego Królewskiego Spektaklu Teatralnego! – czytamy w opisie produkcji

Grę zgarnie każdy, bez żadnych opłat. Wystarczy jedynie posiadać konto w serwisie GOG i przypisać ją do swojej cyfrowej biblioteki. Wtedy zostanie Wasza, już na zawsze! Brzmi jak niezła opcja, prawda?

Lepiej mimo wszystko zrobić to wcześniej, niż później. Promocja trwa jedynie przez kolejne 2 dni, więc naprawdę nie zostało wiele czasu. Jeśli więc zrobicie wymagane kroki teraz, nie będziecie musieli później żałować, że zapomnieliście. Życzymy w takim razie miłej zabawy!

Źródło: GOG