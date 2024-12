Odbierajcie Oaken za darmo na GOG-u. Ostatnie godziny na zdobycie prezentu

GOG lubi dawać prezenty, a ich najnowszy podarunek dla graczy jest świetną grą dla pojedynczego gracza, szukającego “rogalikowej” akcji, uroczej grafiki i intrygującego, wyjątkowego świata.

Oaken, czyli gra za darmo przez ostatnie godziny

Jeśli chcielibyście zagrać w coś, za co nie musicie płacić i liczycie, że będzie to co najmniej niezła zabawa, warto skusić się na aktualną ofertę GOG-a. Polski cyfrowy sklep z grami z okazji Black Friday 2024 (ja wiem, że się skończyło) rozdaje Oaken. Jest to oparty na budowaniu talii roguelike osadzony w autorskim, intrygującym i baśniowym świecie. Gdzie jest haczyk? Grę możecie odebrać jeszcze tylko przez kilka godzin.

Promocja trwa do godziny 15:00 2 grudnia 2024 roku, czyli w momencie pisania tego artykułu zostało Wam na odebranie jeszcze tylko kilka godzin. Niby niewiele, ale wydaje mi się, że każdy zdąży, jeśli jest zainteresowany tym prezentem i jeszcze tego nie zrobił. Wystarczy udać się pod link powyżej, zalogować na konto i po prostu odebrać grę na zawsze.

Świat Oaken to mityczne miejsce, istniejące w trudno definiowalnej przestrzeni i czasie. Rozciąga się wśród gałęzi Wielkiego Dębu. Jego mieszkańcy to duchy, które słuchają tego samego głosu, zwanego Pieśnią Dębu. Utrata tego głosu rozpoczyna serię wydarzeń prowadzących do walki, która może albo uzdrowić, albo zniszczyć Wielki Dąb. – czytamy w opisie produkcji

