Nowe prezenty w Epic Games Store. Gra za darmo i nie tylko

W internetowym sklepie Epic Games Store pojawiła się już nowa gra za darmo. Nie jest to jednak wszystko, co możemy zgarnąć!

Zgodnie z tradycją, dziś w sklepie Epic Games Store pojawiły się kolejne darmowe prezenty do odebrania. Tym razem zdecydowano się udostępnić to samo zarówno na komputerach osobistych, jak i na urządzeniach mobilnych z systemami iOS oraz Android. Poniżej znajdziecie oczywiście wszystkie najważniejsze szczegóły.

Kolejna gra za darmo w Epic Games Store i nie tylko

Od dzisiaj aż do 24 kwietnia do godziny 17:00 czasu polskiego w sklepie Epic Games Store możemy odbierać całkowicie za darmo grę Botanicula, a także pakiet przedmiotów do Firestone: Online Idle RPG. Dokładnie ta sama oferta jest też dostępna na urządzeniach mobilnych z systemami Android oraz iOS. Za tydzień odbierzemy natomiast grę Chuchel oraz pakiet powitalny do Albion Online.

Botanicula to gra przygodowa od studia Amanita Design, które zasłynęło m.in. z serii Samorost. Gracz poznaje historię pięciu małych, drzewnych przyjaciół, którzy postanawiają wyruszyć w podróż, aby uratować ostatnie nasiono swojego drzewa, które zostało zaatakowane przez złe pasożyty. Jest to produkcja pełna humoru, z ponad 150 lokacjami do odkrycia, a także sekretami.

Jeżeli zaś chodzi o drugi prezent, gdy pobierzecie grę Firestone: Online Idle RPG na PC lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej Epic Games Mobile, po zalogowaniu się poprzez Epic Games Store otrzymamy ekskluzywny pakiet dodatkowych treści. W skład tego pakietu wchodzą natomiast:

Ekskluzywna skórka „Legendarny hoplita" (The legendary hoplite) dla bohatera Borysa

„Legendarny hoplita” (The legendary hoplite) dla bohatera Borysa 2 awatary do profilu twojej postaci

10 zwykłych skrzyń, z których każda zawiera co najmniej 1 element wyposażenia bohatera

5 rzadkich skrzyń zawierających co najmniej 1 rzadki element ekwipunku

10 drewnianych skrzyń z co najmniej 1 klejnotem bohatera

5 żelaznych skrzyń z co najmniej 1 rzadkim klejnotem

360 jednostek dziwnego pyłu, który umożliwia trenowanie twoich Strażników lub przeprowadzanie Eksperymentów

50 zwojów zwiększających twoje statystyki w bitwach

35 żetonów gry, aby wystawić na próbę swoje szczęście w Tawernie

5 żetonów prestiżu do EPICKIEGO podnoszenia prestiżu

200 szt. klejnotów

