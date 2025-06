Twórca rozdaje za darmo. Przez chwilę nie trzeba płacić za ten tytuł

Postapo gra za darmo! Dusty Tale do zgarnięcia za 0 zł! To kolejna okazja na itch.io. Wcześniej gra kosztowała 8 dolarów, więc całkiem sporo.

Miłośnicy postapokalipsy mają powód do radości. Na platformie itch.io za darmo można pobrać Dusty Tale, niezależną grę akcji osadzoną w toksycznym świecie pełnym mutantów i złomu. Wcześniej kosztowała 8 dolarów, więc to nie byle jaka zniżka.

Gra za darmo na itch.io

W Dusty Tale wcielamy się w postać walczącą o przetrwanie w wyniszczonym świecie. Po wyborze jednej z dostępnych postaci trafiamy w sam środek brutalnej wojny pomiędzy dwiema frakcjami. Twórcy postawili na prostą, ale dynamiczną rozgrywkę. Jest więc dużo strzelania, zbierania zasobów i crafting sprzętu, który może dać nam przewagę nad innymi.

Środowisko gry to coś pomiędzy Mad Maxem a Falloutem, czyli zdegradowane tereny, złomowiska i nieustające zagrożenie ze strony zmutowanych przeciwników. W ostatniej aktualizacji poprawiono drobne błędy oraz nieco odświeżono oprawę wizualną. Oznacza to, że twórca nadal wspiera tytuł, a to zawsze dobrze wróży na przyszłość.

Choć tytuł może nie powala rozmachem, nadrabia klimatem i ciekawym systemem rozwoju postaci.

Źródło: Itch.io