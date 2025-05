Drift Legends 2 za darmo na PC i Xbox. Tytuł dla miłośników driftowania

Darmowe ślizgi na Xboxie – Drift Legends 2 do zgarnięcia jako gra za darmo! Miłośnicy palenia gumy mają powód do radości. Na Xboxie można właśnie dorwać całkiem konkretny symulator driftu za 0 zł.

Drift Legends 2 to realistyczna gra wyścigowa, która stawia na jedno: kontrolowane poślizgi i widowiskowe manewry. Od teraz możecie dodać ją do swojej kolekcji w Xbox Store bez wydawania ani złotówki. Twórcy postawili na trzy tryby – solo, multiplayer i treningowy – więc jest co robić, niezależnie czy wolisz samotne ściganie, czy rywalizację z innymi graczami online.

Gra za darmo, która pozwoli na zostanie Królem Driftu

W solo czekają na was aż 12 tras i 5 lig – od początkujących po elitarnych wyjadaczy. Multiplayer dorzuca codzienne eventy i turnieje, w których można powalczyć o tytuł Króla Driftu. A jeśli dopiero zaczynasz – tryb treningowy pozwoli poćwiczyć, bez presji czasu i rywali. Zbierane w trakcie gry monety pozwalają na odblokowywanie nowych trybów i modyfikację aut.

Auta? Jest w czym wybierać. Twórcy oddali do dyspozycji kolekcję legendarnych maszyn zaprojektowanych z dbałością o każdy detal. Można nimi szaleć na zamkniętych torach, jak i ulicach, z kamerą ujętą z różnych perspektyw. Gra stawia na precyzję i rytm – tu nie chodzi o prędkość, tylko o styl. Im bardziej płynne i kontrolowane ślizgi, tym lepszy wynik.

Drift Legends 2 to przyjemna propozycja dla każdego fana driftu i motoryzacyjnych klimatów. Gra dostępna jest za darmo na Xbox Series X/S i Xbox One oraz PC, więc jeśli masz ochotę poczuć się jak Keiichi Tsuchiya – to dobry moment, by dać jej szansę.

