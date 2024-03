Gra za darmo na PS5 i PS4 do sprawdzenia. Mroczny dreszczowiec

Tutaj sprawdzicie wszystkie gry za darmo, jakie dla Was opisujemy. Dzisiaj do grona darmowego grania dołącza demo zeszłorocznego tytułu Dredge. W PlayStation Store zadebiutowało właśnie demo tej produkcji, która bardzo spodobała się posiadaczom PS4 i PS5. Średnia z ponad 2,2 tys. ocen to wysokie 4,73/5. A więc niemal maksymalne noty! Jeśli bezpłatna wersja próbna porwie również i Was, możecie kupić grę za 109 zł w PS Store, lub taniej korzystając z promocji na doładowania PSN:

Gra za darmo na PS5 i PS4 do sprawdzenia. Tutaj pobierzesz demo Dredge

Dredge to mroczne klimaty niczym z twórczości H.P. Lovecrafta. Premiera gry miała miejsce dokładnie rok temu, a teraz deweloperzy udostępnili za darmo pierwszy rozdział w formie demo.

DREDGE: CHAPTER ONE (PS4/PS5) – pobierz za darmo

Wystarczy spojrzeć na poniższy zwiastun, by poczuć niepokój płynący z tej niezależnej gry. Wcielamy się w niej w rybaka, który wyrusza kutrem w morze. Musimy łowić, sprzedawać towar i ulepszać nasz ekwipunek i sam kuter. Ale, jednak za tym wszystkim czai się coś więcej. Nasz zleceniodawca ma dla nas lukratywne zlecenia, które pchają nas na niezbadane głębiny. Wydobywamy z dna morza dziwne artefakty i nagle okazuje się, że nie jesteśmy sami. Zarówno z głębin, jak i z powietrza, atakują nas dziwne bestie, a do tego dochodzą kultyści, którzy również czegoś szukają.

Wraz z rozwojem fabuły i ulepszaniem naszego kutra, zapuszczamy się coraz dalej w morze, poznając mroczne sekrety każdego z regionów. Brzmi ciekawie i uwierzcie mi, że jest ciekawie!

