Kampania fabularna Delta Force za darmo dla wszystkich. Dokładna data i godzina premiery

Bardzo popularna sieciowa strzelanka Delta Force już jutro otrzyma kampanię singleplayer będącą odświeżoną wersją kultowej opowieści Black Hawk Down, wzorowanej m.in. na znanym fanom kina wojennego filmie Ridleya Scotta. I to za darmo!

Delta Force: Black Hawk Down jednak za darmo

Deweloperzy początkowo sugerowali, że tryb singleplayer będzie sprzedawany za pieniądze, w formie zawartości DLC do sieciowego, darmowego hitu. Wszyscy zastanawialiśmy się, ile tak naprawdę będzie nas ta przyjemność kosztowała, ale niepotrzebnie. W ramach podziękowania społeczności twórcy zdecydowali się oferować kampanię zupełnie za darmo.

Ta zawartość jest darmowa dla wszystkich. Podjęliśmy tę decyzję, ponieważ wcześniej oświadczyliśmy, że cała grywalna zawartość będzie darmowa. – wyjaśniają twórcy

We wpisie na Steam znajdziemy więcej szczegółów na temat zbliżającej się premiery. Wiemy, że Delta Force: Black Hawk Down ogramy więc za darmo, a do tego wystartuje już o godzinie 4:00 czas polskiego dnia 21 lutego 2025 roku. Co ciekawe, twórcy radzą ogrywanie tego trybu wraz z trójką znajomych. W przeciwnym razie musimy przygotować się na „wyjątkowo wymagające” wyzwanie.

Łącznie przygotowano dla nas siedem misji, które mają odznaczać się różnorodnością. W jednej będziemy walczyć CQB, w innej siądziemy za sterami pojazdu, a jeszcze inna zabierze nas do operacji pod osłoną nocy. Na razie gra wyjdzie wyłącznie na PC.

