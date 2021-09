Niedawno w sieci pojawił się przeciek zdradzający, że w studiu Quantic Dream powstaje gra Star Wars. Odpowiadający za doniesienia informator udostępnił kolejne szczegóły.

Źródła Toma Hendersona wspominają, że gra powstaje od około osiemnastu miesięcy. Trzeba jednak zaznaczyć, że pełna produkcja miała ruszyć co najwyżej rok temu. Oznaczałoby to, że deweloperzy najpewniej mają przygotowaną historię i wstępny projekt gry, a teraz zabrali się za resztę prac. Możliwe, że zapowiedź nie jest bardzo odległa. Tom Henderson zaleca jednak, aby uzbroić się w cierpliwość, bowiem możemy nie usłyszeć o grze przez dłuższą chwilę.

Co ciekawe, plotkami zainteresowało się samo Quantic Dream. Osoba prowadząca profil studia na Twitterze przypadkiem (lub nie) polubiła post serwisu The Game Post informujący o przecieku. Polubienie zostało już jednak usunięte. Aktywność ta nie musi jednak potwierdzać tego, że w Quantic Dream faktycznie powstaje gra Star Wars.

Tom Henderson twierdzi, że jego źródło przedstawiło świetne dowody na to, że miało dobry kontakt z twórcami Detroit: Become Human, Beyond: Dwie Dusze i Heavy Rain. Choć przeciek pochodzi z wiarygodnego źródła, tradycyjnie przypominam, aby podchodzić do tego typu informacji z dystansem. Każde źródło może się mylić, a plany studia zawsze mogą ulec zmianie.