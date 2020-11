Godzilla vs. Kong. Trwa bój o prawa do filmu, walczą o nie Netflix i HBO

Dwie platformy VOD chcą dodać produkcję Godzilla vs. Kong do swojej oferty.

Netflix zaproponował studiu Legendary Pictures 200 milionów dolarów, by móc zaoferować swoim klientom produkcję w ramach streamingu. Legandary Pictures i tak będzie miało wówczas możliwość, by wypuścić film do chińskich kin, gdyż nie funkcjonuje tam usługa Netflix.

Wiele wskazuje na to, że transakcja między firmami jednak nie dojdzie do skutku. Bowiem 25% udziału w filmowej produkcji ma Warner Bros, które podobnie jak HBO Max jest częścią WarnerMedia.

Pozostaje czekać na rozwój sytuacji. Nie można wykluczyć, że zwycięży opcja dystrybucji filmu, zarówno w kinach jak i na VOD. Tak jak ma mieć to miejsce w przypadku pozycji Wonder Woman 1984, o czym wspominaliśmy na naszym portalu.

Film Godzilla vs. Kong, jak sama nazwa wskazuje, ma opowiadać o starciu potworów. Należy się więc nastawić na widowisko pełne akcji z dużą ilością efektów specjalnych. Data premiery została ustalona na dzień 21 maja 2021. Za które monstrum trzymacie kciuki?

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele. Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.