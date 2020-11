Wonder Woman 1984 z datą premiery na HBO Max. Film obejrzymy również w kinach

Wonder Woman 1984 już niebawem pojawi się na platformie HBO Max oraz na dużym ekranie.

Dnia 25 grudnia film trafi do polskich kin, nie pojawi się jednak na platformie VOD. Póki co bowiem usługa HBO Max nie jest dostępna w Polsce. Wonder Woman 1984 zadebiutuje w wypożyczalni internetowej na terenie USA bez dodatkowych opłat.

Jason Kila będący prezesem WarnerMedia poinformował, że na jego decyzję odnoszącą się do dystrybucji, miała wpływ przede wszystkim pandemia. Ponadto również fakt, że w kinach widowisko będzie się prezentowało znakomicie. Dobro fanów i uwzględnienie interesu twórców oraz członków obsady filmowej, również nie pozostało bez znaczenia. Z kolei reżyserka produkcji Patty Jenkin, ma nadzieję, że historia zapewni radość i wytchnienie w okresie świąt Bożego Narodzenia.

Film opowiada o księżniczce Dianie Prince (w roli głównej Gal Gadot), która w okresie zimnej wojny musi zmierzyć się z takimi oponentami jak Max Lord i Cheetah. Produkcja będzie widowiskiem science-fiction, naszpikowanym akcją. Fajni uniwersum DC powinni być zachwyceni.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.