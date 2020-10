Pierwsze pudełka z Godfall trafiły do wydawcy. Sprawdźcie, jak prezentuje się zawartość pierwszej gry wyprodukowanej na nową generację konsol.

Godfall zostało ukończone już miesiąc temu i gra trafiła do tłoczni. Szef Gearbox – wydawcy tytułu – pochwalił się na Twitterze pierwszymi zdjęciami pudełka.

Ujęcia przedstawiają wersję Ascended i trzeba przyznać, że samo pudełko prezentuje się naprawdę bardzo ładnie. Szczególnie dobrze prezentuje się płyta, która posiada dość niecodzienny, klimatyczny nadruk.

Randy Pitchofrd nie kryje swojej ekscytacji nową premierą. Produkcja Counterplay jest w istocie pierwszą grą na PS5, która trafiła już do pudełek.

Choć Godfall wzbudzało w graczach sporo ekscytacji, to po ogłoszeniu, że gra nie posiada trybu offline wiele osób obwieściło, że nie pokusi się o zakup. Zmuszanie ludzi do stałego podłączenie z siecią nie jest niczym nowym, jednak niesmak pozostaje. Chyba każdego zdenerwowałaby niemożność uruchomienia gry, kiedy nie mamy chwilowo dostępu do sieci w wyniku awarii.

Warto jednak wspomnieć, że subskrypcja PS Plus nie będzie wymagana do zabawy w trybie jednoosobowym. Tworzy to dość dużo niedopowiedzeń i na komplet informacji będziemy musieli poczekać do premiery gry, czyli 19 listopada.

Godfall ukaże się na PlayStation 5 i PC za pośrednictwem platformy Epic Games Store.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy. Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.