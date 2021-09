God of War Ragnarok sięgnie do korzeni. Powrócą lubiane elementy starszych gier

Reżyser God of War Ragnarok potwierdził, że w grze znajdą się elementy, które możemy kojarzyć z poprzednich odsłon serii. Nie chodzi tu tylko o odsłonę z 2018 roku.

Uwaga: poniżej znajdziecie spojlery fabularne z GoW z 2018 roku.

Jak zapewne pamiętacie, Kratos odzyskał swoja Ostrza Chaosu w drugiej połowie poprzedniej odsłony serii. Weterani serii zauważyli jednak pewien problem. Choć ostrza powróciły, brakuje im wielu ataków z wcześniejszych gier z Kratosem w roli głównej. Reżyser gry potwierdził, że deweloperzy przywrócą niektóre z nich.

Mieliśmy trochę przestoju pomiędzy (grą z roku – red. ) 2018 zakończeniem i szykowaniem historii dla Ragnaroku. Była taka część, powiedziałbym, że dwa miesiące, może trzy miesiące, gdzie otworzyliśmy wszystko dla zespołu. Mieliśmy coś, co nazywało się skrzynką pomysłów i każdy mógł zgłaszać pomysły na to, czego chciał, i było tak dużo ludzi, którzy mówili: „Choć przywróciliśmy Ostrza (Chaosu – red. ) w połowie ostatniej gry, nie udało nam się przywrócić ich w 100%”.

Więc było tak wiele pomysłów, jak „o, powinniśmy przywrócić chwytak” lub „powinniśmy przywrócić przyciąganie łańcuchem”, lub to co nazywamy combo 5B, gdzie Kratos łapie wrogów z powietrza i powala ich na ziemię. Było tak wiele pomysłów, które były jak starsze rzeczy, i to było jak, ok, przejdźmy przez największe hity, których nie udało nam się zrobić, przywróćmy je.

– powiedział Eric Williams w wywiadzie