Nowe informacje o God of War Ragnarok: Valhalla. To nie będzie mały dodatek

Santa Monica Studios przygotowuje graczy na premierę dodatku God of War Ragnarok: Valhalla. Te 5 rzeczy musicie wiedzieć przed uruchomieniem gry.

Już tylko godziny dzielą nas od możliwości pobrania na PS5 i PS4 darmowego dodatku God of War Ragnarok: Valhalla. Pliki instalacyjne zostaną udostępnione już dziś o godzinie 18:00. Co będzie zawierać nadchodzące DLC? Przy okazji The Game Awards 2023 twórcy zdradzili, że jest to nowy tryb gry, swoisty epilog do przygody Kratosa z podstawki, w którym wkroczymy na ścieżkę wyzwań. Struktura rozgrywki ma przypominać klasyczne roguelike, a więc mamy walczyć z falami wrogów i przemierzać raz za razem nowe lokacje.

Przed premierą twórcy postanowili przedstawić 5 najważniejszych informacji o rozgrywce, nowościach i rzeczach, które stanowią o głównych cechach dodatku. Tytułowa Valhalla zaoferuje niedostępną wcześniej lokację, prawdopodobnie jest ona autorską wizją zaświatów. Nowa mapa nie jest jednak monotematycznym biomem, bowiem łączy w sobie tereny skaliste, piaszczyste, wybrzeże i sporo infrastruktury. Kolejna rzecz to duża regrywalność God of War Ragnarok: Valhalla, którą twórcy argumentują swobodnym wyborem perków i rozwijaniem umiejętności.

Mamy też potwierdzenie, że przygoda Kratosa jest mocno związana z finałem historii God of War Ragnarok. Odnosi się bezpośrednio do tajemniczego rysunku na tablicy, „ścieżki której sam nigdy sobie nie wyobrażał”. Chcąc odkryć jej znaczenie udamy się na wybrzeże Valhalli, by stawić czoła wielu wyzwaniom. Rozpoczynając serię prób, sami zdecydujemy o naszym stylu walki, aby stać się mistrzem konkretnej broni. Graczy na pewno ucieszy fakt, że będą mogli sprawdzić swoje umiejętności mając przed sobą nowych wrogów (na filmie widać dużego ptaka, nowy rodzaj Einherjarów, trolla,

Ostatni punkt filmu o DLC to zaproszenie, skierowane do wszystkich posiadaczy gry. Twórcy przypominają, że mogą oni pobrać za darmo dodatek z PS Store, ale jednocześnie polecają, by najpierw poznać główną historię. Ma to związek ze spojlerami do podstawowej przygody Kratosa.