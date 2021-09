Spór o pulchnego Thora z GoW Ragnarok trwa w najlepsze. Głos zabrał ekspert od ciężaru

Znany trójboista odniósł się do wyglądu Thora w God of War Ragnarok. Sportowiec wyjaśnia, dlaczego postać wygląda tak, jak powinna.

Serwis The Sixth Axis skontaktował się z trzykrotnym mistrzem Wielkiej Brytanii w trójboju siłowym, Darrenem McCormaciem, aby raz na zawsze rozstrzygnąć spór o to, czy Thor z nadwagą ma w ogóle sens. McCormac powiedział wprost, że Thor wygląda dokładnie tak, jak powinien wyglądać potężny bóg w ciele wojownika.

Czy nam się to podoba, czy nie, Thor z God of War jest szczytem męskich możliwości.

Dlaczego tak twierdzę? Jeśli jesteś zawodnikiem sportów siłowych, istnieje korelacja pomiędzy masą (ciała zawodnika – red. ) a siłą. W podnoszeniu ciężarów, najbardziej konkurencyjne klasy to te poniżej 100 kg i poniżej 110 kg – faceci, którzy podnoszą wielokrotność swojej wagi ciała. To są duzi ludzie.

Faceci podnosząc największe ciężary będą często w klasie poniżej 125 kg, ale nie wszyscy będą mieli sześciopak, daleko (im – red. ) do tego. Będą mieli nad nim warstwę tłuszczu i wielki brzuch. (…).

– komentuje Darren McCormac dla The Sixth Axis