Strona PlayStation sugeruje, że premiera GoW Ragnarok może być bliżej, niż się wydaje

Sony nadal nie ogłosiło daty premiery God of War Ragnarok. Wiemy, że tytuł ukaże się w przyszłym roku i raczej wskazuje się na jego drugą połowę. PlayStation sugeruje jednak, że sprawa może wyglądać nieco inaczej.

Wszystko za sprawą strony sklepu. Nowe God of War widnieje w niej w zakładce „Coming Soon”. Przygody Kratosa i Atreusa znalazły się obok takich pozycji jak Gran Turismo 7, Back 4 Blood, Sifu czy GTA V.

Co ciekawe, wszystkie z tych produkcji debiutują w tym roku lub w pierwszej połowie 2022 roku. Jedynie GhostWire Tokyo, Stray i Little Devil Inside nie mają ogłoszonych dat premier. Wszystkie z nich powinny jednak ukazać się w pierwszej połowie przyszłego roku. Oznaczałoby to, że God of War Ragnarok również może docelowo ukazać się w ciągu najbliższych miesięcy.

Obecność gry w zakładce „Coming Soon” może też nie oznaczać niczego konkretnego. Możliwe, że Sony chce po prostu promować swój nadchodzący tytuł. To równie prawdopodobne, choć raczej średnio w to wierzę.

Niemniej do powyższych przypuszczeń należy podchodzić z pewną rezerwą. Pamiętajmy, że tworzenie gier jest mocno utrudnione w trakcie pandemii. Opóźniono nawet mające wyjść w tym roku Horizon Forbidden West, a GoW Ragnarok również jest ogromną produkcją. Trochę się nie dziwię, że Santa Monica Studio podchodzi ostrożnie do podawania konkretnego terminu premiery.