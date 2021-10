Oto zwiastun God of War Ragnarok z oficjalnym, polskim dubbingiem

W sieci pojawił się zwiastun God of War Ragnarok zawierający polski dubbing. PlayStation – bez zaskoczenia- zaoferuje pełną polską wersję językową.

Powrócą też doskonale znane graczom głosy. Możemy więc spodziewać się, że polska lokalizacja utrzyma bardzo wysoki poziom z poprzedniej gry. Możemy również posłuchać zajawki głosów nowych postaci, w tym wywołującej wiele sporów w sieci Angrbody. Całość na razie robi bardzo pozytywne wrażenie i miejmy nadzieję, że wszystkie postacie otrzymają dobrze dobrane i odegrane głosy. Historia i dialogi to w końcu bardzo istotny element całej gry.

Poza dodaniem polskiego dubbingu, jest to dokładnie ten sam zwiastun, który widzieliśmy przy okazji ostatniego pokazu God of War Ragnarok. Sony nie spieszy się z pokazywaniem swojego następnego hitu i oszczędnie dawkuje nowe informacje. Możliwe, że w tym roku otrzymamy jeszcze jakieś konkrety na temat produkcji, choć trzeba by było zaczekać na oficjalne ogłoszenia Sony. Póki co musimy się zadowolić powyższym zwiastunem.

God of War Ragnarok ma ukazać się w 2022 roku. Zagramy tylko i wyłącznie na PlayStation 4 i PlayStation 5. Nie znamy jeszcze dokładnej daty premiery.