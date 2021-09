Gracze kłócą się o kolejną postać z GoW Ragnarok. Wkurzony deweloper reaguje

Część graczy kłóci się o kolor skóry jednej z postaci w God of War Ragnarok. Odpowiedzialny za fabułę gry deweloper, Matt Sophos, odniósł się do negatywnych komentarzy graczy.

Niektórzy zarzucają twórcom, że gra za mocno skręciła w kierunku poprawności politycznej. Sophos wyjaśnił, jak działa proces twórczy deweloperów.

Angrboda w naszej grze jest młodą, czarnoskórą kobietą. Zdecydowana większość graczy jest zachwycona i uważa, że wygląda niesamowicie i jeju, tak jest. Ale mały, głośny odłamek internetu był urażony tym pomysłem. „Sprawiliście, że gra jest polityczna”.

Jako pisarz, Twoim zadaniem jest opowiadać historie, które są przekonujące i do których odbiorca może się odnieść. Wnosisz do nich kawałki siebie, a twoje opinie są w nich widoczne. (…). – napisał Matt Sophos na Twitterze

Sophos jasno podkreślił również, że God of War Ragnarok to interpretacja mitologii, a nie jej wierna adaptacja. Twórcy wprowadzają liczne zmiany, co mogliśmy zresztą zauważyć nawet w poprzednich odsłonach serii.

„To nie jest wierne mitologii nordyckiej/nie szanuje kultury”.

(…). God of War to nasza interpretacja mitologii, a nie historii – nordyckiej czy greckiej. Opowiadamy osobistą historię z tłem bogów, gigantów, itp. przez nasz pryzmat. Konsekwentnie braliśmy mitologiczne postacie i nadawaliśmy im nasz własny styl. Więc jeśli kolor skóry Angrbody jest punktem odniesienia dla naszego szacunku, to chyba warto się nad tym zastanowić. – kontynuował w dalszych wpisach

To kolejny, niezbyt sensowny spór dotyczący God of War Ragnarok. Wcześniej gracze kłócili się już o to, jak prezentuje się Thor i przypuszczam, że to nie koniec dyskusji. Należy pamiętać, że – jak wspominał już Matt Sophos – deweloperzy nie muszą i nie chcą tworzyć kalki opowieści z mitologii.