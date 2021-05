Posiadaczu PS4, raczej nie zagrasz w GoW Ragnarok. A przynajmniej tak wynika z prezentacji Sony

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Wiele wskazuje na to, że God of War Ragnarok jednak ominie posiadaczy PlayStation 4. Sony sugeruje, że nowe przygody Kratosa trafią tylko na nową generację.

W listopadzie zeszłego roku, Jim Ryan został zapytany, czy nowe God of War trafi na PS4. Szef PlayStation wstrzymał się od odpowiedzi i pozostawił nas w niepewności. Wygląda na to, że wydawca gry właśnie je trochę rozwiał.

Na konferencji z inwestorami PlayStation pojawił się ciekawy slajd dotyczący PS4. Jeden z jego elementów dotyczy premier dużych gier na rzeczonej konsoli. Wśród nich widzimy tylko dwa tytuły: Horizon Forbidden West i Far Cry 6. O God of War Ragnarok nie wspomniano nawet słowem w kontekście poprzedniej generacji konsol. Mimo to, grę uwzględniono w innych, bardziej ogólnych slajdach.

Czy oznacza to, że Ragnarok z całą pewnością ominie poprzednią generację? Opcji jest kilka. W tej chwili tą najbardziej prawdopodobną jest to, że premiera gry jest dość odległa i faktycznie może ona ominąć poprzednią generację konsol. Nadal nie widzieliśmy Ragnarok w akcji, nie znamy daty premiery i nie wiemy, kiedy może trafić na rynek. Wydanie gry na PS4 grubo po premierze PS5 raczej mija się z celem i stwarza dodatkowe ograniczenia.

Druga opcja jest nieco bardziej optymistyczna dla posiadaczy PS4. Możliwe, że Sony nie chciało wspominać o grze, która nie otrzymała nawet zwiastuna. Być może kwestii nowego God of War jeszcze nie rozstrzygnięto i Sony dopiero ogłosi, na jakie platformy zmierza ten tytuł.

Niemniej zamieszczony wyżej slajd raczej nie zwiastuje premiery Ragnarok na PlayStation 4. O ile warto zaczekać do oficjalnych ogłoszeń wydawcy, nie nastawiałbym się, że Kratos ponownie zagości na poprzedniej generacji PlayStation.