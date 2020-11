God of War Ragnarok pojawi się na PS4? Jim Ryan unika odpowiedzi

Nie wiadomo czy God of War Ragnarok będzie ekskluzywne dla PlayStation 5. Jim Ryan uniknął odpowiedzi na temat nowej gry Santa Monica Studio.

Nowa odsłona God of War wciąż jest sporą tajemnicą. Twórcy do tej pory zdementowali wszystkie większe przecieki i nic nie wskazuje na to, abyśmy mieli wkrótce poznać więcej konkretów na temat gry.

Choć tytuł bez wątpienia będzie jednym z mocniejszych tytułów ekskluzywnych na platformę Sony, to wśród graczy pojawiła się odrobina niepewności. Zapowiedź Horizon Forbidden West zarówno na PS4 i PS5 sprawia, że fani zastanawiają się czy Ragnarok również pojawi się na starszej generacji konsol Japończyków.

W rozmowie z The Telegraph, o sprawę został zapytany szef PlayStation – Jim Ryan. Jego wypowiedź jest jednak dość niejednoznaczna i zdecydowanie nie usatysfakcjonuje osób, które czekają na powrót Kratosa z zapartym tchem.

Przykro mi, na ten moment nie mam w tej sprawie nic do powiedzenia. ~Jim Ryan

Oznacza to, że kwestia dostępności nowego God of War nie jest jeszcze przesądzona. Sony zapewne rozważa wypuszczenie gry na PS4, co może nieco dziwić. Choć GoW z 2018 roku działa i wygląda świetnie na PlayStation 4, to kontynuacja gry powinna prezentować się jeszcze lepiej tym bardziej, że zadebiutuje na nowej generacji sprzętu. Nie ukrywajmy – wypuszczenie gry na o wiele słabszym sprzęcie może mocno ograniczyć twórców.

O konkretnych planach Sony przekonamy się w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Premiera God of War Ragnarok jest zaplanowana na 2021 rok.

