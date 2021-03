Producentka God of War akceptuje propozycję Microsoftu. Wielki transfer

Producentka pracująca między innymi przy God of War potwierdziła, że rozpoczyna współpracę z Microsoftem. Będzie pracowała nad dużym projektem.

Przygody Kratosa nie powrócą zbyt szybko na nasze ekrany. Insiderzy twierdzą, że Ragnarok zostanie opóźnione, a Santa Monica doszlifowuje swoją produkcję. Tymczasem w obozie Sony doszło do niespodziewanego przetasowania.

Producentka God of War rozpoczyna współpracę z Microsoftem

Rhonda Cox potwierdziła na swoim profilu LinkedIn, że rozpoczyna współpracę z Microsoftem. Dawna producentka GoW obejmie rolę starszej producentki w The Initiative. Co więcej, Cox potwierdziła, że zajmie się rozwojem Perfect Dark. Dołączyła tym samym do bardzo utalentowanego zespołu deweloperów wskrzeszających znaną markę.

Producentka zaznacza, że Perfect Dark jest bardzo bliskie jej sercu. Poniżej znajdziecie wpis Rhondy opublikowany na LinkedIn.

Jestem bardzo podekscytowana mogąc ogłosić, że przyjęłam stanowisko starszego producenta w The Initiative, gdzie będę pracowała nad niedawno ogłoszoną grą Perfect Dark! Jestem niezmiernie podekscytowana, że mogę zrobić kolejny krok w mojej karierze i stać się częścią marki, która jest mi bliska od dzieciństwa. – pisze Rhonda Cox na LinkedIn

Rhonda Cox od września zeszłego roku pracowała w Santa Monica Studio. Jej rolą było projektowanie rozgrywki i Ragnarok powstał do tej pory z jej udziałem. Wcześniej Cox pracowała nad Star Wars Jedi: Fallen Order w Respawn. Co więcej, spędziła prawie osiem lat jako producentka w Blizzardzie. To bardzo doświadczona twórczyni i Microsoft z pewnością jest zadowolony ze swojego nowego nabytku.

Transfer raczej nie wpłynie na nowe God of War

O ile zmiany w składzie Santa Monica z pewnością wpłyną na proces produkcji, tak nie ma obaw – wątpię, aby odejście Rhondy miało wpływ na ostateczny produkt.

Santa Monica liczy sobie aktualnie ponad 250 deweloperów. To zgrany, bardzo doświadczony zespół, który potrafi sobie radzić w kryzysowych sytuacjach. Przypomnę, że God of War z 2018 roku powstawał w ogromnych bólach. Twórcy gry przyznali, że dziwią się, że projekt w ogóle ujrzał światło dzienne. Ostateczna jakość tytułu udowodniła, że deweloperzy potrafią sobie poradzić nawet w najgorszej sytuacji.

Aktualnie studio rozwija Ragnarok mając w gotowości solidne fundamenty z pierwszego rebootu serii. Jeśli coś miałoby przeszkodzić w produkcji gry, to raczej nie będzie to odejście jednej producentki. O ile jest ona bardzo doświadczona, tak nie pracowała w studiu Sony bardzo długo i możliwe, że była tam tylko przejściowo.

Gracze czekający na Perfect Dark mogą z kolei już zacierać ręce. The Initiative wzbogaciło się o wielki talent i wygląda na to, że Perfect Dark pędzi do nas po dobrych torach. Oby ostateczna jakość gry pokryła się z gigantycznymi oczekiwaniami fanów marki.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu. Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.