Perfect Dark powraca. Grę rozwija flagowe studio Microsoftu

Studio The Initiative tworzy nową odsłonę Perfect Dark. Flagowy zespół Microsoftu rozwija bardzo ambitny, wysokobudżetowy projekt.

Perfect Dark zostało pierwotnie wydane w 2000 roku na konsolę Nintendo 64. Później otrzymaliśmy kontynuacją w postaci Zero i na tym się skończyło. Seria zniknęła bez słowa i do tej pory nie usłyszeliśmy o niej ani słowa.

Promyczkiem nadziei okazało się potwierdzenie informacji, że studio The Initiative rozwija wysokobudżetowy, tajemniczy projekt dla Microsoftu. Gracze spekulowali, a w sieci co rusz pojawiały się przecieki odnośnie rzeczonej gry. Jeden z insiderów twierdził że jest ona osadzona w uniwersum wspomnianej wcześniej strzelanki.

No i potwierdziło się. Na gali The Game Awards 2020 zaprezentowano zwiastun Perfect Dark, które tworzy właśnie The Initiative. Gra ma pojawić się na Xbox Series X oraz S i najprawdopodobniej PC. Dodatkowo będzie ona dostępna w ramach Xbox Game Pass.

Póki co nie poznaliśmy przewidywanej daty premiery i żadnych dodatkowych informacji o produkcji. Microsoft ujawni więcej szczegółów w przyszłości.

The Initiative rzekomo jest wyjątkowym studiem, które ma tworzyć naprawdę ambitne dzieła. Być może PD będzie tytułem, który zachęci nieprzekonanych graczy do zakupu konsoli lub subskrypcji Microsoftu. Zobaczymy, czy rezultaty pracy deweloperów będą równie imponujące, co obietnice wydawcy.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.