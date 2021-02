David Jaffe odpowiedzialny za grę z serii God of War, jest zdania, że Arteus powinien być homoseksualistą.

Fani serii traktującej o spartańskim wojowniku, nie chcą by uczyniono z bohatera geja. Jeden z miłośników gry, skierował swoje słowa bezpośrednio do Cory’ego Barloga (dyrektora kreatywnego amerykańskiego producenta gier SIE Santa Monica Studio.). Poprosił on o to, aby nie przeistaczać Kratosa w homoseksualistę. Temat pociągnął Cory pytając, co gdyby heros był biseksualistą? Ta sugestia rozwścieczyła wiele osób w sieci, zwłaszcza tych o homofobicznych poglądach.

David Jaffe będący amerykańskim projektantem gier wideo (pracującym m.in. przy God of War), postanowił odnieść się do problemu. W jego odczuciu Atreus mógłby zostać osobą homoseksualną. Jego zdaniem gry powinny znacznie częściej podnosić wątek społeczności LGBT, a osoby z tego środowiska powinny odgrywać role istotnych postaci w fabule.

Czy jesteśmy gotowi na osoby homoseksualne w God of War? Jak gracze przyjęli bohaterów w The Last of Us II?

Sporo kontrowersji po dziś dzień, wzbudzają bohaterowie gry The Last of Us II. Mowa rzecz jasna głownie o Eliie, która jest lesbijką. Twórcy chcieli podjąć tematykę związaną z poczuciem akceptacji czy miłością. Wychodząc przy tym z założenia, że nieheteronormatywna orientacja głównej bohaterki, pozwoli w nowym świetle spojrzeć na te zagadnienia. Wielu osobom się to nie spodobało. Wśród graczy nie brakuje osób o poglądach ultrakonserwatywnych, które są zadania, iż gry w ten sposób promują dewiacje (zobaczcie jak oceniliśmy budzącą skrajne emocję produkcję).

Nawet fakt, iż jedna z postaci (Abby) jest umięśniona spowodowało niemałe wzburzenie. Sam fakt, iż bohaterka nie prezentuje się jak stereotypowa kobieta, wystarczyło, by zwyzywać ją od transów (aktorka odgrywająca jej rolę zmierzyła się z falą hejtu). Mniej krytycznych słów spłynęło względem Leva, który jest drugoplanowym protagonistą. Jak dowiemy się w trakcie gry, Lev urodził się jako Lily, ale przestał utożsamiać się ze swoją płcią. Stanowi on przykład transseksualisty, który musi radzić sobie z nienawiścią wymierzoną w jego stronę. Tylko dlatego, że nie czuł się dobrze w swoim ciele i postanowił podążać wyznaczoną przez siebie ścieżką.

Bardzo interesuje nas Wasze podejście do tematu, występowania osób ze środowisk LGBT w grach. Uważacie, że w ten sposób szerzona jest homoseksualna propaganda? A może jesteście zdania, że gry jako medium dorosły do tego, by uczyć nowe pokolenia tolerancji? Nie brak opinii, że świat w którym żyjemy powinien skłaniać nas do budowania mostów aniżeli murów, a gry mają za zadanie oswoić nas z innością, ucząc otwartości na różnorodność.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele. Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.