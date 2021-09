Fani G.I. Joe, szykujcie się na grę AAA

Hasbro coraz prężniej bierze się za gry wideo. Nowo powstałe studio zajmie się stworzeniem wysokobudżetowej gry z uniwersum G.I. Joe.

Wizards of the Coast to amerykański wydawca gier wideo podległy pod Hasbro, które do tej pory nie za bardzo skupiało się na elektronicznej rozrywce. A przynajmniej nie aż tak, jak mogłoby, dysponując takimi IP jak choćby Transformers czy właśnie G.I. Joe.

G.I. Joe bohaterami nowej gry AAA

G.I. Joe to legendarna amerykańska franczyza, która rozpoczęła od figurek żołnierzy i przeistoczyła się w całe uniwersum komiksowe, filmowe i growe. To ostatnie było do tej pory dość skąpo eksploatowane.

Wszystko ma zmienić się za sprawą nowego studia deweloperskiego powstałego w Raleigh w Karolinie Północnej w USA. Twórcy opublikowali oferty pracy, przy czym już teraz wiemy, nad czym pracują.

Wizards of the Coast stworzyć ma „3-osobową, przygodową grę akcji AAA z uniwersum G.I. Joe na konsole”. Brzmi dumnie.

Raleigh-Durham to nowe studio zajmujące się tworzeniem gier w regionie Raleigh-Durham w Karolinie Północnej, kierowane przez weteranów branży z WB Games i innych studiów tworzących gry AAA. Nowe studio Raleigh-Durham to oddział Wizards of the Coast, który jest częścią Hasbro. Budujemy nowy zespół wybitnie utalentowanych programistów, aby stworzyć naszą pierwszą wieloplatformową grę wideo Action-Adventure osadzoną w uniwersum GI JOE! Opis nowo powstałego studia w Raleigh

Na ten moment nie wiemy niestety nic więcej, oprócz tego, że pierwszy pokaz gry to raczej pieśń odległej przyszłości. W końcu wciąż wolne są stanowiska Lead Animator czy nawet Lead Game Designer. Pozostaje nam liczyć na to, że „weterani z WB” sprawią, iż gra faktycznie zyska wysokobudżetowy sznyt.