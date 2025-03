Polski hicior za 10 zł? Wybitna promocja o ponad 140 zł na fantastyczną przygodę

Po pierwszej grze z serii Ghostrunner nie spodziewałem się niczego szczególnego. Ot, liczyłem głównie na zręczne połączenie siekania i skakania, z paroma ciekawymi poziomami do pokonania. W praktyce jednak dostałem bardzo solidną przygodę dla pojedynczego gracza w ciekawym uniwersum cyberpunkowym, w którym wcielamy się w parkourowca z kataną, siekającego wszystkich na swojej drodze i dążącego do konkretnego celu.

Ghostrunner 2 nie był już więc szczególnie zaskakujący, bo doskonale wiedziałem, czego się po nim spodziewać. Nawet mimo niewielkich zmian, nadal mówimy o jednej z najciekawszych polskich premier ostatnich lat. Twórcy ulepszyli praktycznie każdy element rozgrywki, od starć (ach, ci bossowie!), przez projekty poziomów, aż do dodania kilku nowości, jak choćby motocykla. I jak tu odmówić ofercie na przejście tej fantastycznej gry za zaledwie 10 zł?

Na Instant-Gaming możecie więc sporo zaoszczędzić, bo wydatek na standardową edycję to zaledwie 10 zł z groszami. Im drożej, tym otrzymujecie więcej zawartości (dodatkowe skórki, a nawet przepustkę sezonową). Szkopuł w tym, że normalnie gra kosztuje tu 156 zł. Na Steam to z kolei wydatek 142 zł, ale w obecnej promocji zgarniecie grę za 35,50 zł. To i tak więcej niż na Instant-Gaming, a biorąc pod uwagę fakt, że płacicie za klucz właśnie na tę platformę, wniosek nasuwa się sam.

Źródło: Opracowanie własne