Już od pierwszej zapowiedzi gry Ghost of Yotei w sieci pojawiają się niezbyt przychylne produkcji opinie. Część graczy ma problem z faktem, że w tytule wcielimy się w kobietę. Tym razem do grona „zastrzeżeń” graczy dołączyła kolejna rzecz. Chodzi o to, kto odpowiada za pisanie scenariusza do produkcji od Sukcer Punch.

Kto tworzy Ghost of Yotei? Gracze zaniepokojeni

Na skutek swego rodzaju „śledztwa” (choć to duże wyolbrzymienie), gracze doszli do informacji na temat tego, kto jest odpowiedzialny za scenariusz w nadchodzącej grze Ghost of Yotei. Kontrowersje wobec tego tytułu są z nami obecne już od pierwszej zapowiedzi. Najpierw chodziło w zasadzie tylko o to, że w grze wcielimy się w kobietę, co wielu osobom było nie w smak. Teraz do grona argumentów „przeciwko” tytułowi dołącza fakt, że za scenariusz odpowiadają dość… kontrowersyjni twórcy.

A przynajmniej tacy, którzy w swoim portfolio mają niekoniecznie najlepsze gry świata. W sieci pojawiła się informacja o tym, że za pisanie nowego dzieła od Sucker Punch odpowiadają osoby mające na koncie m.in. Dragon Age: The Veilguard, Mass Effect: Andromeda czy Anthem. Co jak co, ale wobec tych gier było sporo zarzutów, właśnie związanych z prezentowaną historią.

Ghost of Yotei is being written by the same people that wrote Mass Effect Andromeda, Anthem, and Dragon Age Veilguard



Are u hyped? pic.twitter.com/pJI00VSCzX — Pirat_Nation 🔴 (@Pirat_Nation) February 2, 2025

Może się okazać, że będzie to duży problem dla Sony. Nie chodzi o efekt finalny samej gry — to będziemy oceniać, dopiero gdy ta pojawi się na rynku. Mam tu jednak na myśli całą machinę promocyjną, która będzie potykać się o nieprzychylne komentarze nawiązujące do budzącego skrajne emocje The Veilguard. Gra obrywała w sieci mocno, choć oczywiście nie od wszystkich. Doskonale jednak wiemy, że pewna grupa fanów potrafi być szczególnie głośna, zwłaszcza w sekcjach komentarzy.

