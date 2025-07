W czasach, gdy coraz więcej gier open world gubi się w chaosie zadań i dowolności, Ghost of Yotei idzie pod prąd. Twórcy ze Sucker Punch zapowiadają: żadnej przypadkowej eliminacji celów, żadnych fabularnych skrótów. To ma być opowieść z krwi i kości, czyli zemsta z emocjami i ciężarem wyborów.

Poważna i dojrzała historia w Ghost of Yotei

W najnowszej prezentacji Ghost of Yotei, studio Sucker Punch uchyliło rąbka tajemnicy na temat fabuły. Główny bohater, Atsu, rusza w podróż napędzaną żądzą zemsty – jego celem jest tzw. Yotei Six, sześciu przeciwników, z których każdy odegra kluczową rolę w jego historii. Choć brzmi to znajomo, nie liczcie na powtórkę z Assassin’s Creed Shadows. Reżyser gry, Jason Connell, powiedział wprost: „Nie pozwolimy graczom zabić wszystkich sześciu bez żadnej struktury fabularnej.”

W przeciwieństwie do Ubisoftu, który w AC Shadows postawił na otwartą strukturę z celami do eliminacji w dowolnej kolejności, Ghost of Yotei będzie opowiadać historię w klasycznym, przemyślanym stylu: z początkiem, rozwinięciem i finałem. Connell wyjaśnia, że dla zespołu historia ma ogromne znaczenie, a nie jest tylko tłem do rozgrywki, ale jej emocjonalnym rdzeniem.

Fani już teraz czują ulgę, wcześniej obawiano się, że gra podąży śladami Ghost of Tsushima i przejmie zbyt wiele mechanik od Ubisoftu. Ale wygląda na to, że Ghost of Yotei pójdzie w innym kierunku. Każda konfrontacja z członkiem Yotei Six będzie częścią większej historii, zbudowanej na relacjach, motywacjach i przemianie Atsu. Gracz ma przeżyć tę zemstę, a nie tylko „odhaczyć cele”.

Premiera Ghost of Yotei coraz bliżej, a z każdą nową informacją wzrasta przekonanie, że czeka nas coś więcej niż kolejna gra akcji w otwartym świecie. Sucker Punch pokazuje, że potrafi słuchać graczy i uczyć się na cudzych błędach. A jeśli dotrzymają słowa, to Ghost of Yotei może być jedną z najbardziej satysfakcjonujących i emocjonalnych opowieści tej generacji.

Źródło: tech4gamers.com