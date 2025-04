Ghost of Yotei niczym Assassin’s Creed? Twórcy mają wielkie plany

Sucker Punch Productions szykuje się do premiery Ghost of Yotei, a studio już teraz zapowiada, że będzie to ich najbardziej rozbudowany otwarty świat w historii. Nowa gra, będąca duchowym następcą Ghost of Tsushima, przeniesie graczy 300 lat w przyszłość względem wydarzeń z poprzedniej produkcji i opowie historię Atsu — nowego bohatera, który rusza w krwawą misję zemsty.