Najprawdopodobniej poznaliśmy rozmiar Ghost of Tsushima Director’s Cut

Ghost of Tsushima Director’s Cut pojawiło się na stronie PlayStation Direct. Sklep najpewniej zdradził konkretny rozmiar gry.

Rozszerzone wydanie Ghost of Tsushima zapowiada się bardzo ciekawie, choć już narobiło w sieci trochę szumu. Niemniej jest to zdecydowanie jedna z bardziej wyczekiwanych premier bieżącego roku i PlayStation wciąż nie odpowiedziało na wiele pytań dotyczących tytułu.

Gra pojawiła się w sklepie PlayStation Direct, który przy okazji najpewniej zdradził jej rozmiar. Zgodnie z informacją na stronie, Ghost of Tsushima Director’s Cut zajmie około 60 GB na dysku PS5.

Oznaczałoby to, że gra zajmie mniej więcej 10 GB więcej względem standardowego wydania. Trzeba mieć też na uwadze, że pierwotnie podstawowe Ghost of Tsushima miało ważyć 50 GB, a ostateczny rozmiar wyniósł 35 GB plus kilkanaście GB popremierowych aktualizacji.

Jest to więc miłe zaskoczenie. Jeśli martwiliście się, że Director’s Cut zajmie dużo więcej, raczej nie ma obaw. Gra nie pochłonie dysków Waszych konsol. Oczywiście jeśli jej rozmiar nie ulegnie zmianie przed debiutem.

Teraz trzeba mieć nadzieję, że również jakość rozszerzenia nie pozostawi wiele do życzenia. Premierę nowego wydania Director’s Cut ustalono na 20 sierpnia bieżącego roku. Niedługo PlayStation powinno udostępnić nowe materiały z gry.