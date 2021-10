Ghostbusters otrzymają kolejną grę. Tytuł jest w dobrych rękach

Ghostbusters niedługo dostaną nowy film, a dodatkowo możemy szykować się już na kolejną grę z Pogromcami. Potwierdzono, że takowa jest już w drodze.

Współzałożyciel studia Illfonic, Raphael Saadiq, potwierdził w podcaście, że jego zespół pracuje nad grą osadzoną w świecie Pogromców duchów. Oszczędzono nam szczegółów, choć takowe prędzej czy później ujrzeć światło dzienne. Niestety, nie wiemy, kiedy można spodziewać się zapowiedzi tej gry.

Studio Illfonic ma na swoim koncie kilka głośnych i przyzwoitych produkcji. Predator: Hunting Grounds, Friday the 13th: The Game oraz Arcageddon to może nie wielkie hity, ale ciepło przyjęte gry. Illfonic dodatkowo wspierało deweloperów takich produkcji jak Star Citizen czy nieodżałowanej pamięci Evolve. Myślę, że Ghostbusters trafili do bardzo przyzwoitego studia.

Warto dodać, że prawa do Pogromców duchów są obecnie w rękach Sony. Niewykluczone, że nowa gra osadzona w tym świecie będzie ekskluzywna dla PlayStation. To jednak tylko gdybanie i jeśli takowa umowa faktycznie istnieje, dowiemy się o niej nieco później. Jest też trochę za wcześnie, aby chociażby spekulować, czym jest omawiana produkcja. Na razie warto poczekać na bardziej konkretne zapowiedzi deweloperów.