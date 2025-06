Gears of War: Reloaded z rozszerzoną betą. Więcej trybów i map

Fani serii Gears of War, którzy z niecierpliwością czekają na premierę odświeżonej produkcji z 2006 roku, otrzymali dziś bardzo dobrą wiadomość. Przedstawiciele studia The Coalition ujawnili bowiem, że już jutro wystartuje druga faza wieloosobowej bety Reloaded. Tym razem jednak będziemy mieć do czynienia nie tylko z większą ilością czasu na sprawdzenie tytułu. Do tego dojdzie też nowa zawartość!

Druga faza beta-testów Gears of War: Reloaded

Nowa beta potrwa od jutra od godziny 21:00 czasu polskiego aż do niedzieli 23 czerwca do godziny 6:00 rano. Pierwotnie testy miały trwać do soboty do godziny 21:00. Deweloperzy skomentowali to zaś następującymi słowami: “Słuchamy Was. Więcej map, więcej trybów, więcej czasu.“

W tym tygodniu do wcześniej dostępnych trybów Social Team Deathmatch i Competitive King of the Hill dołącza tryb Execution, czyli ulubiony tryb weteranów serii. Dodatkowo, gracze otrzymają też możliwość rozgrywek na ikonicznej mapie Canals. Przypomnijmy, że beta jest dostępna dla osób, które:

zamówiły grę przedpremierowo,

posiadają cyfrową wersję Gears of War: Ultimate Edition,

posiadają aktywną subskrypcję Xbox Game Pass Ultimate lub PC Game Pass.

Gears of War: Reloaded zadebiutuje na rynku 26 sierpnia 2025 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Produkcja jest pełnym remasterem kultowej strzelanki z 2006 roku. Zaoferuje kampanię fabularną w 60 klatkach na sekundę i multiplayer w 120 FPS-ach. Do tego dojdzie również wsparcie dla VRR, HDR i tekstur w ultra-rozdzielczości. Grę wyceniono na 169 złotych.

We heard you.



More maps. More modes. More time.



This weekend’s Multiplayer Beta has been extended and Execution will now be playable along with KOTH. pic.twitter.com/KRM0viG5VU — Gears of War (@GearsofWar) June 18, 2025

