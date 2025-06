Fani PlayStation VR2 nie będą zadowoleni. Jedna z ikon VR przestaje być rozwijana na sprzęcie Sony

Jeśli należycie do posiadaczy sprzętu wirtualnej rzeczywistości PlayStation VR2, to mamy dla Was smutne wieści. Znaczy się, smutne będą dla Was, jeżeli do tego jesteście posiadaczami oraz aktywnymi graczami Beat Sabera. Choć tytuł dalej będzie dostępny do zakupu oraz grania zarówno na PS VR oraz VR2, tak najnowsza aktualizacja z 5 czerwca jest ostatnią aktualizacją, jaką otrzymają gracze na konsolach Sony.

Koniec wsparcia gry Beat Saber na PS VR2

Niestety, przedstawiciele niezależnego czeskiego studia Beat Games oficjalnie poinformowali o zakończeniu wspierania gry Beat Saber na konsolach PlayStation VR. Gra przez lata była jednym z motorów napędowych całej wirtualnej rzeczywistości. Nie dostanie już jednak żadnych nowych utworów ani funkcji na PlayStation 4 oraz PlayStation 5. Mimo to Beat Games zapewnia, że wsparcie techniczne dla konsolowych graczy zostanie utrzymane. Tryb multiplayer zostanie całkowicie wyłączony 21 stycznia 2026 roku.

Skąd taka decyzja? Twórcy wyjaśnili, że jest to wynik wewnętrznych planów zespołu. Deweloperzy mówią tutaj o kolejnym wielkim kroku dla produkcji, a także o skupieniu się na przyszłości marki w świecie wirtualnej rzeczywistości. Nie zdradzono wprawdzie dokładnych szczegółów, aczkolwiek dostaliśmy zapewnienie, że zaangażowanie studia w rozwój gier VR pozostaje niezachwiane. Aktualizacje do gry Beat Saber nadal będą się pojawiać na goglach Meta Quest oraz na komputerach osobistych.

