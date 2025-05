Czekasz na GTA VI, ale czujesz, że coś Cię ciągnie do klasyki Rockstara? Świetnie się składa — jeden z najbardziej nietypowych i uwielbianych tytułów studia właśnie doczekał się porządnej przeceny. Bully, kontrowersyjny i kultowy sandbox z 2006 roku, jest teraz dostępny o 40% taniej w PlayStation Store. To świetna okazja, by przypomnieć sobie, jak wyglądało życie gangstera… w szkolnych murach.

Gdy czekasz na GTA VI, zagraj w symulator chuligana w szkole

Do 22 maja (do 8:59 rano czasu polskiego) możesz kupić Bully za jedyne 8,99 USD (zamiast 14,99 USD). Gra działa zarówno na PS4, jak i PS5 — i mimo swojego wieku, wciąż potrafi wciągnąć na długie godziny. W końcu to produkcja Rockstara: z charakterem, ciętym językiem i światem pełnym absurdów.

W Bully nie grasz przestępcą czy kowbojem, tylko niepokornym nastolatkiem, który musi przetrwać w skorumpowanej elitarnej szkole z internatem – Bullworth Academy. Gra daje Ci pełną swobodę: możesz chodzić na zajęcia (albo je sabotować), robić psikusy, pojedynkować się na pięści, zdobywać sympatię kolegów (i koleżanek) i… powoli przejmować władzę nad całym kampusem. Mimo że Bully nie jest grą z otwartym światem w stylu GTA, to duch Rockstara bije tu z każdej sceny – od dialogów pełnych sarkazmu po zaskakująco trafne obserwacje społeczne. To trochę jak GTA w szkolnych korytarzach – mniej przemocy, więcej charakteru.

Rockstar potwierdził niedawno, że GTA 6 zadebiutuje 26 maja 2026 roku. To oznacza, że masz jeszcze sporo czasu, by nadrobić starsze perełki z katalogu studia — a Bully to doskonały wybór, by przypomnieć sobie, jak mistrzowsko Rockstar potrafi pisać postacie, świat i dialogi. W dodatku gra zebrała średnią 87/100 na Metacriticu, co mówi samo za siebie.

Źródło: playstationlifestyle.net