Games with Gold kwiecień 2021. Oto lista gier z nowej oferty

Poznaliśmy kwietniową ofertę Games with Gold. Microsoft postawił na same średniaki, choć jest różnorodnie, więc prawdopodobnie znajdziecie coś dla siebie.

Mam nieodparte wrażenie, że generacja PS5 i Xbox Series będzie wielką wojną usługową. Game Pass i PS Plus Collection to miłe udogodnienia dla graczy, choć propozycja Sony zauważalnie odstaje od tej konkurencyjnej. Nie ma co jednak ukrywać, że to dwie zgoła inne usługi, które inaczej się cenią.

Microsoft pomimo wielkiego sukcesu Game Passa wciąż raczy swoich fanów grami w Goldzie. Oferty zauważalnie straciły na jakości od czasu wzrostu popularności XGP, ale nadal da się w nich znaleźć ciekawe tytuły. Właśnie potwierdzono kolejną ofertę GwG.

Games with Gold na kwiecień 2021 stoi średniakami

Jak to zwykle bywa, posiadacze Xboxów subskrybujący Live Gold mogą odebrać cztery darmowe tytuły. Nie znajdziemy wśród nich wielkich hitów i gry w ofercie należą raczej do tych przeciętnie odebranych w momencie premiery.

Oto gry dostępne w ramach oferty Xbox Live Gold na kwiecień:

Vikings: Wolves of Midgard

Truck Racing Championship

Dark Void

Hard Cops: Uprising

Vikings: Wolves of Midgard to klimatyczny i brutalny hack and slash. Fani gier diablopodobnych znajdą tu znajomą rozgrywkę, ale w wikińskim wydaniu. Tytuł zebrał mieszane oceny, ale fani gatunku powinni być całkiem zadowoleni. Jak mówią recenzje na Steamie, ten twór nie jest ani zły, ani przesadnie dobry.

Znalazło się też coś dla fanów wyścigów. Truck Racing Championship również spotkało się z mieszanym odbiorem. Jakkolwiek abstrakcyjnie nie brzmi koncepcja gry o wyścigach ciężarówek, to (podobnie jak w przypadku poprzednika) tragedii nie ma. Ot, wyścigi jakich na rynku wiele, ale z nietypowymi dla tej dziedziny pojazdami.

Moim osobistym faworytem jest – ponownie – średniak. Dark Void to debiutancki tytuł studia Airtight Games, którego dziś już z nami niestety nie ma. Jest to strzelanka TPP z nietypowym twistem, a mianowicie nasz bohater posiada plecak odrzutowy. Gra nie do końca spełniła oczekiwania krytyków, ale jest ciekawym i moim zdaniem wartym uwagi eksperymentem.

Ostatnia gra, którą odbierzemy w kwietniowym Goldzie to Hard Cops: Uprising. Jest to też najlepiej oceniany tytuł z tej listy. Duchowy spadkobierca kultowej Contry to wymagająca produkcja, która zdecydowanie przypadnie do gustu fanom klasyki.

W poszukiwaniu taniego Xbox Live Gold lub Game Passa zapraszam do naszego działu z promocjami. Abonamenty Microsoftu i nie tylko są właściwie cały czas dostępne na przecenach.

