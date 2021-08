Nowy pad do PS5, Xbox Series i PSP 2022? Oto filmik z szalonymi projektami przyszłości

Jak w przyszłości będziemy grać w gry na PS5 i nowych konsolach? Ciekawy koncept nowoczesnego gamingu i gamepadów pokazano w krótkim filmie.

Każdego roku jesteśmy zaskakiwani kierunkiem rozwoju branży gamingowej. Zarówno w kontekście planowanych premier gier, jak i sprzętu, na którym oddajemy się ulubionej rozrywce. Przyszłość gamingu wskazują przede wszystkim największe korporacje i studia komputerowe, choć nie brakuje ciekawych pomysłów wśród amatorów.

W niektórych zakątkach social mediów małym hitem stała się prezentacja sprzętu do grania, jakby zaprojektowanego 2 generacje do przodu. Pady do konsol z wbudowanym wyświetlaczem, ekranem z funkcją dotykową, rozsuwanymi panelami… Dzięki filmowi opublikowanego przez Roc Boyz Electronic możemy zobaczyć najbardziej zwariowane koncepcje m.in. Xbox Series Z przypominającego stylem konsolę 3DS, mariażu DualSense z Nintendo czy nowe PSP.

Proponowane urządzenia do grania same w sobie wyglądają bardzo interesująco. Aczkolwiek nie dajcie się zbyt ponieść wyobraźni – to tylko dobry montaż wideo, co dostrzeżecie np. w obrazie z gry, który wychodzi poza obszar ekranu.

Ale gdyby były prawdziwe, to bralibyście w ciemno? Czy pokazywane urządzenia są zbyt awangardowe nawet jak dla graczy? To już zależy od indywidualnego gustu, choć chyba wszyscy podzielamy zdanie, że gaming przyszłości mógłby dokładnie tak wyglądać. Dominacja mobilnego grania nad klasyczną rozgrywką przed telewizorem zdaje się nieunikniona. Sporo na to wskazuje, że za kilka lat granie w chmurze kompletnie wyprze z rynku duże, stacjonarne konsole i będziemy obsługiwać takie cuda…